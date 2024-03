Aiutare il cinema Centrale. Volterra, idee... giovani

Un sodalizio che, a partire dal difficile cammino post pandemico, si salda ancor di più fra giovani e cinema Centrale con obiettivi chiari e distinti: rimarcare la centralità culturale di un’istituzione come un cinema e un rapporto sfilacciato, da rinvigorire, con i giovani, la fascia d’età più disaffezzionata alla magia del grande schermo da godersi in una sala. Ed ecco che arrivano due particolari eventi che il consorzio turistico organizza insieme a due giovani del posto, Greta Burchianti e Lorenzo Meniconi che, da tempo portano avanti iniziative collaterali al Centrale. "In prima battuta il 30 marzo, in occasione del weekend pasquale, abbiamo organizzato una cinecolazione, per bambini e adulti - spiegano Burchianti e Meniconi . l’idea è che si possa fare colazione in uno dei bar convenzionati, per poi andare al cinema, alle 10. 30 e avere uno sconto esibendo il biglietto della colazione. I film sono Robin Hood (più un cortometraggio a sorpresa) e Colazione da Tiffany: così i genitori possono portare al cinema i bambini, a casa per le vacanze di Pasqua, e decidere se guardare con loro un classico Disney o se invece sedersi in sala per Colazione da Tiffany. E sabato 6 aprile alle 19 proiettiamo "Kissing Gorbaciov", con l’intervento del regista Andrea Paco Mariani. Il film parla di una storia che si svolge tra Italia e Unione Sovietica e il cui catalizzatore è un piccolo paese del Salento, Melpignano". Dopo il film alle 21 ci sarà un buffet a cura di bar osteria dei Poeti.

Poi dalle 22 la serata si sposterà al teatrino di San Pietro, concesso per l’occasione da Carte Blanche, dove ci sarà musica dal vivo con una band tirata su appositamente per l’occasione e una scaletta tutta a tema Cccp. La band (Trybuna Ludu) è composta da più di 10 musicisti che si alterneranno sul palco senza interruzioni. A seguire dj set con Tony Verace e una collaborazione con La Vena di Vino. "In molti abbiano risposto alla chiamata di questa serata: tutti i musicisti suoneranno per passione e per la voglia di creare uno spazio da condividere con tutti" dicono i giovani organizzatori. Un esperimento che funziona: parola della direttrice del consorzio turistico, Claudia Bolognesi. "Il supporto dei giovani è fondamentale - spiega - idee per creare nuovo terreno di collaborazione e per rigenerare il cinema stesso, che ha bisogno di far tornare nelle sale proprio i giovani".

Ilenia Pistolesi