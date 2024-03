Addio a Teresa Isabella Banchini, a lungo in politica

Santa Croce (Pisa), 11 marzo 2024 - Teresa Isabella Banchini è stata per decenni una protagonista della politica e della pubblica amministrazione di Santa Croce. Prima democristiana, poi esponente di punta del centrodestra con il Ccd e Forza Italia, nel 2009 fece clamore la sua decisione di chiedere consensi per altri esponenti della lista dell’allora candidata sindaca Letizia Quaglierini.

L’ex politica si è spenta sabato all’età di 88 anni. Ormai lontana dai partiti e dalla pubblica amministrazione da una quindicina d’anni, Banchini era molto conosciuta a Santa Croce anche in ambito cattolico e in molte associazioni, tra cui il Cif, il Centro italiano femminile. Il funerale è fissato per stamani, lunedì 11, alle 10, nella chiesa Collegiata di Santa Croce dove il corteo funebre arriverà dalla casa di largo Busoni dove la donna abitava. Isabella Banchini lascia la figlia, il figlio, il genero, la nuora e i nipoti.

Nel 2004, esattamente vent’anni fa, e anche allora era giugno, Isabella Banchini fu la più eletta tra i consiglieri comunali del centrodestra a Santa Croce con 100 preferenze. Cinque anni dopo, a 74 anni, la donna decise di ricandidarsi, ma poi prese una posizione netta. "Sarò a fianco di Letizia Quaglierini fino all’ultimo minuto, con orgoglio rivesto il ruolo di capolista, ma invito tutti i miei elettori a non darmi la preferenza – aveva detto Isabella Banchini ( nella foto ) a La Nazione – A chi mi ha sempre sostenuta e votata darò indicazioni verso quali ottimi candidati della nostra lista dare il voto. Questa corsa verso le amministrative di giugno è troppo pesante. La mia salute non mi consente di dedicare tutto il tempo che vorrei, e che è necessario, per portare avanti una campagna elettorale impegnativa e dignitosa". Un passo indietro. Una presa di coscienza non da tutti.

g.n.