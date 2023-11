Addio a Carlo Brotini. Avvocato e lionista

Un eccellente professionista, ma anche un uomo dal cuore grande, che si spendeva silenziosamente per gli altri, interpretando al meglio il significato della parola volontariato. La morte di Carlo Brotini, 72 anni, avvocato, originario di San Miniato e residente a Fucecchio, ha destato vasto cordoglio in tutto il Comprensorio del Cuoio. Da sempre l’avvocato Carlo aveva lo studio a Santa Croce, prima da solo, e poi – ormai da tanti anni – insieme a due colleghi altrettanto stimati e conosciuti, gli avvocati Mazzantini e Brucini.

Un uomo estremamente intelligente ed innamorato della tecnologia, ci ricordano alcuni amici, tanto che Brotini fu tra i primi a crearsi da solo i programmi per applicare le potenzialità del computer all’attività forense. L’avvocato Brotini ha ricoperto anche ruoli di primaria importanza a livello istituzionale: è stato socio della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e fu anche vice presidente della Casa di Risparmio di San Miniato Spa.

Lionista da decenni, l’avvocato Carlo faceva parte del club di San Miniato, ma negli anni ha anche ricoperto incarichi a livello distrettuale. Per il club mise subito a disposizione le sue abilità informatiche per la digitalizzazione delle attività. "Perdiamo un caro amico ed un grande Lions che ricorderemo sempre", dice il presidente del Lions Club Marco Pucci. Da quanto abbiamo appreso Brotini non stava bene da un po’ di tempo. Le esequie saranno celebrate alla Chiesa di Santa Maria delle Vedute stamani alle 9,30. L’avvocato Carlo lascia la moglie Grazia e due figli, Enrico ed Edoardo.

Carlo Baroni