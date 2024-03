A segno la prima missione a New York: "Sistema Peccioli, idea da esportare"

Peccioli, la sua comunità, nella narrazione collettiva della prima missione del grande progetto che si sta snodando a New York. I primi 80 cittadini hanno preso parte al taglio del nastro della mostra Trash to beauty, e altri ne partiranno fino al mese di maggio grazie a un bando imbastito dal Comune affinché i residenti possano essere parte attiva dell’allestimento curato all’istituto italiano di cultura che si affaccia su Park Avenue, incentrato sul Sistema Peccioli.

Dai rifiuti a generare bellezza: è questo il filo conduttore della mostra curata da Brett Littman: Peccioli negli Stati Uniti come "elemento di eccellenza italiana da esportare all’estero". L’esperienza della prima comitiva sbarcata nei giorni scorsi a New York è partita nel cuore pulsante della metropoli, con gli iconici maxi schermi di Times Square che hanno proiettato i Giganti e le immagini del paese. Video in cui sono apparse le istantanee più rappresentative di Peccioli, alcune delle sue opere d’arte contemporanea, la passerella Endless Sunset e ovviamente i suoi Giganti, con la proiezione sul maxischermo del grattacielo TSX Broadway. Un viaggio di comunità fra foto di gruppo al ponte di Brooklyn e la cornice mozzafiato dello skyline di Manhattan. Si conclude dunque il viaggio dei primi 80 dei 400 residenti che avevano partecipato al bando pubblico del Comune per essere nella Grande Mela sia al taglio del nastro della mostra Trash to beauty che nei successivi appuntamenti culturali a New York.

Il bando ha permesso ai pecciolesi di accedere a contributi per garantire la più ampia partecipazione possibile. E nei giorni scorsi, è stata inaugurata a Peccioli, in piazza del Popolo, e in contemporanea a New York, l’opera Ent - 6 Peccioli/New York di Alessandro Ottodix Zannier. L’opera è costituita da due installazioni luminose gemelle, una a Peccioli e l’altra a New York, in dialogo tra loro via web. L’opera installata in piazza del Popolo mostra i dati ambientali sull’inquinamento atmosferico annuale delle rispettive aree geografiche.