A cena all’Itcg Niccolini per il Burkina Faso

VOLTERRA

Nei locali dell’Itcg Niccolini, si è svolto l’evento A cena in Burkina Faso. Le classi IIAE e IIBE, accompagnate dai loro insegnanti, hanno presentato un menù a tema e la classe IAA ha allestito una mostra con le illustrazioni delle storie della tradizione Burkinabè, oltre a uno storytelling digitale dal titolo L’était une fois, realizzato con l’istituto comprensivo di Volterra. La serata è stata un successo, gli alunni si sono distinti sia in sala, sia in cucina che nell’accoglienza con impegno e professionalità. Il Niccolini ringrazia "la comunità scolastica, gli studenti, le famiglie intervenute. Un grazie agli ospiti, alle autorità e agli sponsor della serata: podere Marcampo Winery, Conad Volterra, Locatelli, e Cartoplast. Con l’incasso della serata sarà finanziato un progetto volto all’acquisto di materiale didattico per il liceo di Yargo".