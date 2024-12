10 anni di Comics e: "Christmas Cosplay"

Per poter celebrare al meglio i 10 anni di Comics a Volterra, l’associazione Etruria Pro sta lavorando per realizzare una mini-pubblicazione, per conservare memoria dei momenti più belli vissuti a Volterra tra cosplay, appassionati, ospiti, artisti e musicisti. Chi è interessato può scrivere a [email protected].

Sabato 14 dicembre anche un evento fotografico dal titolo "Christmas Cosplay", per il quale sono invitati i cosplayers a farsi delle foto per le strade di Volterra in versione natalizia. Un photo shooting della durata di un pomeriggio, che avrà inizio a partire dalle ore 14.30 e con ritrovo in Piazza.