Mostra del tartufo a San Miniato: programma, cooking show e cosa mangiare

San Miniato (Pisa), 7 novembre 2023 – Il primo appuntamento è per il weekend 11-12 novembre. Continuerà poi nei due fine settimana successivi la Mostra del tartufo bianco che come ogni anno anima la città con una miriade di eventi, degustazioni, mercati. Un appuntamento che richiama tanti visitatori anche da fuori Toscana. E che ha visto negli anni nominare come ideali ambasciatori del tartufo tante personalità, da Cristiano Ronaldo a Andrea Bocelli.

Il programma

La città si trasforma in un laboratorio del gusto a cielo aperto, dove chef di fama uniscono prodotti biologici a chilometro zero con le migliori ricette della tradizione per nuove esperienze culinarie. Fanno da corona alla Piazza del Duomo con il re della tavola, il tartufo, un ventaglio di possibilità fra gli angoli e le piazze storiche dove i sapori tipici del territorio sono presentati insieme ad altre specialità del gusto italiane. Insieme al tartufo bianco si possono trovare anche le migliori eccellenze dell'agroalimentare italiano, come prodotti norcini, caseifici, biologici e vitivinicoli. Il programma è ricchissimo e rappresenta l'alto connubio fra enogastronomia - con al centro il re della tavola - e cultura, perché San Miniato è anche città di cultura. Tra gli appuntamenti, un convegno il 24 novembre sulla transizione energetica e il 28 novembre un evento, organizzato insieme ai commercialisti della provincia di Pisa e Firenze, sul tema degli ordini professionali e il sistema finanziario per una nuova cultura della sostenibilità ambientale.

Tutto il programma sul sito del Comune di San Miniato

Servizio navetta

Per raggiungere la manifestazione i bus partiranno sabato e domenica dalle 10 alle 23:30 da via Francesco Guerazzi (senza fermate intermedie).

Cooking show

Tanti i cooking show a cui poter partecipare, con chef di livello che presenteranno in diretta, davanti al pubblico, i loro piatti e il modo per cucinarli. Ospiti, tra gli altri, Gianpiero Cesarini dell’Argentaia e Francesca Bartoli de “Le Note di Guido”. Tutte le ricette realizzate dagli chef nei cooking show contengono il tartufo bianco di San Miniato e sono accompagnate da un calice di vino dell’Associazione Vignaioli San Miniato. Per prenotare: 057142745, oppure inviare un’email all’indirizzo apposito (ufficio.tu[email protected]). Costo dei cooking show: 15 euro.

Il banchetto degli Illustri

La Pro Loco di San Miniato, a conclusione delle celebrazioni per il giubileo diocesano organizzate dalle associazioni culturali sanminiatesi, invita tutti sabato 11 novembre alle 20 all’Aula Pacis, nei loggiati di San Domenico per una cena con spettacolo. “La sagra dei Vescovi”, questo è il titolo del testo di Don Francesco Ricciarelli, che verrà rappresentato attraverso una lettura scenica da un bravissimo gruppo di attori ed attrici, guidati da Andrea Mancini. Necessaria la prenotazione entro il 9/11 chiamando o scrivendo (whatsapp) al 3420563968 oppure al 3385301341