Sovranisti a Firenze, non ci sarà il leader olandese Wilders

Firenze, 30 novembre 2023 – Non ci sarà uno dei leader sovranisti attesi alla convention Free Europe a Firenze con padroni di casa Matteo Salvini e dalla Lega. Il vincitore delle elezioni in Olanda, Geert Wilders, diserta la convention organizzata dal gruppo Identità e Democrazia nel capoluogo toscano.

A comunicare ai media olandesi all'Aja la non partecipazione in presenza di Wilders è stato il suo partito (il Partito per la Libertà, Pvv), membro del gruppo Id assieme, tra gli altri, a Lega, Rassemblement National e Afd.

Geert Wilders, leader del Partito per la Libertà, Pvv

Wilders aveva inizialmente fatto sapere che sarebbe andato a Firenze ma, è stato spiegato dal Pvv, «l'attività è stata cancellata a causa degli impegni per la fase esplorativa del nuovo governo».

Intanto non si placano le polemiche sulla convention. La sinistra organizza delle contro manifestazioni. Attesa un’iniziativa anche della galassia anarchica. "Fino a prova contraria il nostro Paese è democratico e con libertà di espressione – dicono i capigruppo della Lega di Camera e Senato Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo – Non capiamo la strategia della sinistra che alimenta tensioni in vista dell'evento di Firenze. L'auspicio è che nessun estremista raccolga i messaggi provocatori che arrivano dall'opposizione e che gli stessi non sfocino in azioni violente. E' vergognoso che esponenti di spicco di sinistra si dimentichino che a Firenze si incontreranno molti politici europei eletti democraticamente e stiano facendo di tutto per cancellare le basi della liberta'".