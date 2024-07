Arezzo, 20 luglio 2024 – Arezzo, Nisini (Lega): “Sinistra distratta, prima taglia su sicurezza e oggi attacca”

“A questa sinistra arrogante e distratta, ricordiamo che esattamente 24 ore dopo dalla convocazione del tavolo al Viminale, alla presenza delle categorie degli orafi e del prefetto, il Governo è subito intervenuto per far fronte all’emergenza furti e aggressioni inviando un dirigente della pubblica sicurezza per una mappatura del contesto produttivo di riferimento e un miglior coordinamento delle azioni di prevenzione. Dispiace che i consiglieri del Pd Ceccarelli e De Robertis, per nulla attenti a ciò che avviene sul territorio e completamente disinteressati ad ascoltare le voci del mondo produttivo prima di attaccare questa maggioranza, si siano sperticati in una operazione di disinformazione attaccando un Governo che si è subito mosso dopo aver ascoltato le categorie e i loro bisogni. La verità è che questo Pd che negli anni scorsi si è solo reso responsabile di tagli sulla sicurezza, dovrebbe avere quantomeno l’onestà intellettuale di tacere di fronte a quello che stiamo facendo, grazie al ministro Piantedosi e al sottosegretario Molteni, per incrementare le Forze dell’Ordine sul territorio e ripristinare ordine, legalità e sicurezza”.

Lo dichiara la deputata Toscana della Lega Tiziana Nisini.