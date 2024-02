Sinistra Italiana, Dario Danti eletto segretario regionale in Toscana

Firenze, 12 febbraio 2024 - Il congresso regionale di Sinistra Italiana ha confermato Dario Danti alla guida del partito in Toscana. L'assemblea regionale, riunitasi domenica a Firenze, lo ha eletto all'unanimità insieme a Irene Falchini nel ruolo di tesoriera. Lo riporta una nota. Danti, 47 anni, pisano è insegnante ed è assessore alla cultura del Comune di Volterra. Era già stato nominato segretario regionale nel congresso toscano straordinario di un anno fa. Nella sua relazione, Dario Danti ha lanciato "sette punti: conversione ecologica, infrastrutture, con un secca opposizione alla nuova pista di Peretola e al rigassificatore di Piombino, difesa dei beni e dei servizi pubblici, lavoro, politiche socio-sanitarie, giovani e diritto allo studio, inclusività e diritti" e ha sottolineato che "l'esperienza dell'alleanza con Europa Verde, iniziata alle ultime politiche, si dimostra sempre più un valore aggiunto, una commistione di esperienze e idee fondamentale per delineare un'alternativa al presente e riportare in cima all'agenda politica temi come quello della pace, del lavoro, della giustizia sociale e climatica".