Scelgo Foiano, chiusura della campagna elettorale con un doppio appuntamento

Arezzo, 5 giugno 2024 – La lista di Scelgo Foiano chiuderà una campagna elettorale caratterizzata da tante iniziative innovative e fuori dagli schemi, con un doppio appuntamento: nel capoluogo e a Pozzo.

I due eventi conclusivi ricalcano lo spirito dell’intera campagna elettorale del gruppo di Scelgo Foiano, che è stata caratterizzata dalla volontà di essere vicino alla cittadinanza e sorprendere la popolazione con un confronto e una condivisione aperta a tutti.

Giovedì 6 giugno appuntamento quindi, non con un semplice comizio di chiusura, ma un vero e proprio evento cittadino, una cena presso la Piazza del Comune che ha registrato il tutto esaurito in pochi giorni con oltre 400 prenotati. La serata sarà un ulteriore momento di confronto tra cittadini, associazioni e i componenti della squadra di Scelgo Foiano. E saranno proprio i candidati della lista a servire tra i tavoli le portate presentate dalla “brigata arancione” di Franci. Non mancherà oltre al buon cibo, l’intrattenimento musicale con dj e animazioni per bambini.

Occhi puntati sul discorso di chiusura del candidato sindaco che ripercorrerà tutte le tappe del lungo cammino verso le elezioni amministrative iniziato lo scorso marzo e che ha portato a progetti, idee e nuove visioni per la Foiano del futuro.

La chiusura definitiva della campagna elettorale sarà poi a Pozzo della Chiana, venerdì 7 giugno alle 18:00, presso il circolo MCL. Anche questa una novità. Infatti la lista Scelgo Foiano ha voluto evidenziare la centralità delle progettualità messe in campo per Pozzo della Chiana, con la chiusura vera e propria della campagna elettorale nel borgo cittadino. Tante le idee per Pozzo elaborate nelle proposte presentate dalla lista civica Scelgo Foiano, che verrano nuovamente condivise e analizzate durante il discorso di chiusura del candidato sindaco Franci.