Arezzo, 26 marzo 2025 – "Sanità, Ceccarelli e De Robertis (PD): 'Le scelte tecniche siano libere dalla politica, il DG Torre lavori in autonomia per il bene dei cittadini'"

“Riteniamo fermamente che le scelte di natura tecnica all'interno delle aziende sanitarie debbano rimanere autonome e libere da ingerenze politiche”.

Con queste parole i consiglieri regionali del Partito Democratico, Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis, intervengono in merito alle recenti nomine del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo della ASL Toscana Sud Est comunicate dal DG Marco Torre.

“È fondamentale che tali decisioni siano sempre guidate dall'obiettivo primario di tutelare la salute dei cittadini, migliorare i servizi offerti e garantire l'efficienza dell'azienda. Siamo certi della preparazione e della competenza dei nuovi dirigenti nominati Barbara Innocenti come DS e Biancamaria Rossi come DA, così come riconosciamo il grande lavoro svolto da coloro che hanno precedentemente ricoperto questi incarichi, Assunta De Luca e Antonella Valeri, che ringraziamo per il grande lavoro svolto, ed auspichiamo possano continuare a dare il loro contributo professionale di alto livello alla sanità toscana. La convinzione che la politica debba intervenire in ambiti strettamente tecnici e professionali non ci appartiene.

Riteniamo che il nuovo Direttore Generale della ASL Toscana Sud Est, il dottor Marco Torre, debba avere la piena libertà di scegliere la propria squadra con cui guidare l'azienda nei prossimi anni. Alla politica spetta il compito di fornire indirizzi strategici e reperire le risorse necessarie per garantire e, ove possibile, potenziare i servizi sanitari. La Regione Toscana, come sempre, continua a fare la propria parte per sostenere e migliorare il sistema sanitario regionale. In una fase complessa dove è difficile reperire professionisti e aumentano le richieste di prestazioni, il governo taglia risorse alla sanità pubblica. Nonostante ciò la sanità toscana risulta tra le migliori del paese e l'azienda sud est esprime performance elevate. Di questo Ringraziamo operatori e volontari”.