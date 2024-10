Arezzo, 4 ottobre 2024 – Il punto di DEMOS Osservatorio cattolici democratici su Piazza San Francesco, rinascimento aretino. «Rinasce uno dei salotti buoni di Arezzo, rinasce la piazza che racchiude lo scrigno della Leggenda di Piero, piazza San Francesco con le “Stanze” che rinascono, la “Buca” che torna ad essere offerta di qualità, rinomata e accogliente. Luoghi abbandonati negli ultimi anni, oggi rivedono la luce in fondo al tunnel della trascuratezza. Rinascere, e la bell’ idea di Patrizio Bertelli è proposta e concretezza, quella di un manager che diventa Mecenate che tra l’altro era aretino illustre, vedasi il busto austero ed elegante che campeggia nei pressi dell’omonimo Museo Archeologico.

Piazza San Francesco viva, piena di aretini e turismo di qualità, una delle prospettive aretine per invertire la decadenza. È questo il “rinascimento aretino” che DEMOS propone. Si tratta di articolare un programma comune d’investimenti che si prendano cura di Arezzo per dare spessore qualitativo al turismo mordi e fuggi e ampliare l’offerta di qualità, il turismo culturale d’arte.

C’è un’identità nascosta e impolverata di Arezzo che va riscoperta, la Bell’Arezzo deve tornare a splendere e a riempire la Città dei Grandi di senso estetico, culturale. Anni fa DEMOS propose la costituzione di un Assessorato alla Bellezza e ci ritrovammo Assessore alla Cultura il Sindaco.

Arezzo merita di più!

“Basterebbe Arezzo a far la gloria d’Italia” scolpì da par suo il grande poeta Giosuè Carducci, conoscitore della città di Vasari e residente ad Arezzo. Perché le istituzioni non utilizzano questi brand eccezionali? La Chimera d’Arezzo, il fascino di valore attrattivo mondiale della pittura del grande Piero della Francesca e della sua straordinaria Leggenda, San Domenico con la sua piazza che introduce al Crocefisso meraviglioso del Cimabue, non sono brand per Arezzo nel mondo?

Ci piace pensare che un grande imprenditore come Patrizio Bertelli aretino appassionato promuova Arezzo futura. Con la cultura e il turismo, come diciamo noi di DEMOS, si fa sviluppo, si “fa” lavoro e la città, la nostra comunità hanno enorme bisogno di una prospettiva di speranza e di crescita.

DEMOS rilancia, anche alla luce della Bell’ Idea di Bertelli per il rinascimento di piazza San Francesco, la proposta di Arezzo Capitale Italiana della Cultura. Uniamo imprenditoria, forze sociali, Istituzioni, associazionismo su un progetto che con alleanze plurali a livello regionale e nazionale ci consenta a realizzare l’IDEA di Arezzo Capitale Italiana della Cultura» conclude DEMOS Osservatorio cattolici democratici