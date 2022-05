Open: Matteo Renzi a Genova per l'udienza sui pm. "Come parte lesa chiederò di parlare"

Roma, maggio 2023 - "Mercoledì a Genova il gup decide sulla richiesta di archiviazione di Creazzo, Turco e Nastasi per i quali i pm loro colleghi di Genova hanno chiesto l'archiviazione in sei giorni, senza fare gli approfondimenti che avevamo chiesto. Sarò in udienza come parte lesa e chiederò di parlare. Vedremo se me lo consentiranno".

Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua E-news. Giuseppe Creazzo è il procuratore di Firenze, mentre Luca Turco e Antonino Nastasi sono i pm fiorentini che hanno condotto l'indagine sulla Fondazione Open e che sono stati denunciati da Renzi il 9 febbraio scorso. "Quello che e' certo e' che contro la strategia del silenzio - ha aggiunto il leader di Iv - faremo tutto cio' che la legge ci permette per affermare le ragioni della giustizia e del decoro delle istituzioni. A mercoledi', a Genova".