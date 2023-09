Renzi attacca sulla manovra: “Mancano trenta miliardi, invece di fare giratine show Meloni abbassi le tasse”

Firenze, 2 settembre 2023 – "Mancano trenta miliardi e non hanno nemmeno gli occhi per piangere. Allora invece che fare tante promesse e giratine show, come quelle che sta facendo la Meloni, si concentrino su una cosa: abbassino le tasse. Tutte le volte la destra le abbassa, ma in campagna elettorale, a parole. Gli unici che abbassano le tasse siamo noi e in questo momento siamo all'opposizione". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, parlando con i giornalisti a margine della festa del partito in corso a Firenze.

Sulla collocazione di Italia Viva in Parlamento Renzi ritiene che «la cosa fondamentale che questo settembre ci mette davanti è che c'è un governo che non sta governando e un'opposizione che non sta facendo l'opposizione. C'è un governo in retromarcia e una opposizione che va in folle: in questo quadro noi facciamo il centro».

«Poi - ha aggiunto rispondendo ai cronisti - rispetto ai gruppi e a come li gestiremo lo vedremo nelle prossime settimane. Il punto chiaro è che il governo non governa e l'opposizione non fa l'opposizione: o si prova a far qualcosa noi o il Paese va in crisi».