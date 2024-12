Arezzo, 9 dicembre 2024 – «Provincia di Arezzo: basta disimpegno, gli studenti non possono aspettare». La nota del Gruppo PD in Consiglio Provinciale.

«La decisione della Provincia di Arezzo di non supportare il Liceo Scientifico “F. Redi” e il Liceo “Vittoria Colonna” nella gestione delle concessioni per bar e distributori automatici e nelle procedure di affidamento dei viaggi di istruzione è inaccettabile. Questo rifiuto rischia di interrompere servizi fondamentali per il benessere degli studenti e del personale scolastico.

I contratti in scadenza richiedono un tempestivo rinnovo per evitare disagi, ma né il “Redi” né il “Colonna” hanno la qualifica per gestire autonomamente queste procedure, secondo la normativa ANAC. La Provincia, invece, è un ente qualificato e ha il dovere di intervenire.

I servizi in questione non sono un lusso: sono essenziali per la comunità scolastica, garantendo un ambiente accogliente e risorse utili alle attività degli istituti. La Provincia deve chiarire perché ha negato il supporto e quali misure intende adottare per rispettare la legge e proteggere il diritto degli studenti.

Serve un cambio di passo immediato. Gli studenti e il personale meritano risposte, non promesse disattese.

Gruppo PD in Consiglio Provinciale