Arezzo, 15 gennaio 2024 – Ponte provvisorio a Ponte Buriano. Ritocchi inadeguati di fronte a una pericolosa ondata di incidenti. Questo il punto di Valentina Vaccari – consigliera comunale Partito Democratico Arezzo

Il ponte provvisorio a Ponte Buriano ha recentemente catturato l'attenzione a causa di sette incidenti verificatisi nei soli ultimi 20 giorni. Questo allarmante bilancio ha costretto la Provincia di Arezzo a intervenire con ritocchi minimi alla viabilità di accesso. Ma la domanda sorge spontanea: perché aspettare che il pericolo si manifesti prima di intervenire?

La segnaletica sia verticale che orizzontale sulla prima curva di accesso al ponte proveniente da Quarata è stata in questi giorni oggetto di interventi, ma la curva rimane molto stretta e presenta un raggio di curvatura problematico per autobus e camion, mettendo a rischio la sicurezza stradale. Gli interventi avrebbero dovuto riguardare anche le numerose chicane su entrambi i lati del ponte, con l'obiettivo di prevenire futuri disagi e incidenti. Ma nulla è stato fatto. Un altro problema riguarda la mancanza di impianti di segnalazione luminosa, che avrebbero dovuto coprire tutte le zone critiche del ponte. Ma nulla. In aggiunta, esiste la possibilità che alcuni palloni provenienti dal campo da calcio possano ricadere sul flusso di traffico del ponte. Ovviamente, non è stata fatta alcuna installazione di adeguate reti di protezione a carico della Provincia.

Un problema indirettamente correlato, ma non meno rilevante, è l'alta velocità delle auto che attraversano la frazione di Ponte Buriano.

La speranza è che la situazione attuale, con il ponte provvisorio, giunga presto al termine con il restauro del vecchio Ponte Buriano e con la costruzione del ponte definitivo. In quest'ultimo caso, ci auguriamo che l'esperienza recente di incidenti causati da una viabilità non ottimale induca la Provincia di Arezzo a rivedere e correggere i piani per la viabilità del ponte permanente.

Invitiamo il Presidente Polcri e la sua maggioranza a fornire maggiore certezza e celerità al processo di costruzione del ponte definitivo. È essenziale che le risorse necessarie siano reperite tempestivamente per garantire un'infrastruttura sicura e funzionale per i cittadini di Ponte Buriano e non solo.