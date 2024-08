Arezzo, 27 agosto 2024 – «Emissioni elettromagnetiche, sostegno al Coordinamento Toscano Elettrosmog». La nota dei consiglieri comunali Menchetti e Romizi.

Il Sindaco e i Consiglieri del Comune di Arezzo hanno ricevuto una lettera dal CTE (Coordinamento Toscano Elettrosmog) in cui vengono invitati a considerare attentamente i potenziali rischi derivanti dall’inquinamento elettromagnetico che si concretizzano con la semplificazione delle procedure per l’installazione di nuove antenne per il 5G e con l’innalzamento del valore di attenzione della radiofrequenza.

Una lettera inviata da oltre settanta scienziati è rimasta inascoltata da governo e parlamento, completando il tutto con il tradimento del principio di precauzione invocato dalla legge.

Il Coordinamento Toscano Elettrosmog chiede sostanzialmente di inaugurare una fase di ascolto e di confronto in nome della tutela della salute pubblica.

“Condividiamo i timori del CTE circa i rischi per la sicurezza elettromagnetica e auspichiamo l'accoglimento delle richieste di ascolto invocate dal Coordinamento per la tutela della salute dei cittadini. Abbiamo presentato lo scorso 28 settembre 2023 un’interrogazione sulla ‘Difesa dei limiti cautelativi in tema di elettrosmog (blocco dell’innalzamento dei limiti per la radiofrequenza)’ - precisano i consiglieri comunali Michele Menchetti e Francesco Romizi - ma guarda caso, come spesso avviene, la risposta del Sindaco in aula non c’è stata. Abbiamo successivamente ricevuto dal primo cittadino una risposta scritta del tutto insoddisfacente, che sostanzialmente manda la palla in tribuna infatti scarica di fatto la responsabilità di certe scelte sul Governo centrale mentre secondo lui il Comune non può fare nulla. Rappresentazione plastica della mancanza di attenzione alla tutela della salute pubblica da parte di questa Amministrazione.”

Menchetti ha anche depositato lo scorso 28 maggio 2024 una mozione circa la “Tutela della salute in ambito di emissioni elettromagnetiche” chiedendo a Sindaco e Giunta di “...attivarsi, per quanto di competenza e valutando l’emissione di un’ordinanza urgente del Sindaco, per limitare l’applicazione locale del DDL Concorrenza in ambito di emissioni elettromagnetiche in attesa di avere più approfondite valutazioni medico-scientifiche che siano in grado di fare chiarezza sulle conseguenze dell’innalzamento dei limiti delle emissioni elettromagnetiche”.

L’atto deve ancora essere discusso e rappresenterà un ulteriore banco di prova per questa maggioranza.