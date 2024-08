Arezzo, 30 agosto 2024 – Marco Casucci, Lega: "Terranuova Bracciolini: ancora attacchi predatori in Valdarno. La Regione deve finalmente trovare una soluzione adeguata alla palese criticità. I rimborsi non risolvono il problema." "Da tempo, con atti, sopralluoghi ed interlocuzioni pure con alcuni nostri europarlamentari, mi sono occupato della problematica inerente i numerosi ed incontrollati attacchi predatori da parte di lupi, che, anche in Valdarno, preoccupano alquanto gli addetti ai lavori-afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega." "Recentemente, come segnalatomi da Gemma Peri, neo Commissario della nostra locale sezione valdarnese, a Terranuova Bracciolini c'è stata l'ennesima strage di pecore e l'allevatore coinvolto ha giustamente chiesto aiuto alle Istituzioni, affinchè si ponga fine a questa carneficina-prosegue il Consigliere." "Nella nostra zona-insiste Peri-la questione pare, purtroppo, fuori controllo e siamo vicini agli allevatori colpiti." "I rimborsi della Regione, seppur utili, non servono però a risolvere la persistente problematica-precisa Casucci." "La questione non è di facile soluzione, ma sollecito nuovamente anch'io l'Ente regionale ad impegnarsi maggiormente, perchè c'è la fondata eventualità che alcune aziende del settore rischino, nel tempo, addirittura di dover chiudere-sottolinea il Consigliere." "Non tralasciamo neppure il fatto-conclude Gemma Peri-che i lupi si stanno sempre più avvicinando ai centri abitati e la loro presenza potrebbe, dunque, arrecare danno anche ai classici animali domestici e teoricamente pure ai loro proprietari."