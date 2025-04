Lavori i via Fiorentina: «Quali altri disagi e danni economici subiranno i cittadini e i commercianti della zona?»

Arezzo, 2 aprile 2025 – Ripartono i lavori della futura rotatoria e sottopasso di Via Fiorentina. «Quali altri disagi e danni economici subiranno i cittadini e i commercianti della zona?»

«Nel corso del Consiglio Comunale del 27 marzo l’Assessore Sacchetti ha dichiarato che dalla seconda metà del mese di aprile ripartiranno i lavori della futura rotatoria e del sottopasso interessanti Via Fiorentina. E’ l’ennesimo annuncio di inizio lavori che finora hanno visto poi nella realtà continui slittamenti, risultato della superficialità e del pressapochismo che hanno fin dall’inizio contrassegnato il progetto con la sottovalutazione dei sottoservizi, i ritardi di anni e l’aumento dei costi che, almeno stando all’ultimo consiglio comunale aperto svoltosi il 25 luglio dell’anno scorso, arriverebbero a ben 9 milioni e 700 mila euro.

Dopo quel Consiglio Comunale aperto, rivelatosi inconcludente ed inutile per i diretti interessati, utilizzato dall’Assessore e dal Sindaco solo nel tentativo non riuscito di giustificare ritardi e incremento dei costi in misura abnorme, ancora in questa occasione non intendono rendere partecipi i diretti interessati, cittadini e commercianti della zona, i quali, non avendo contezza del progetto modificato, oggetto di variante, e soprattutto delle tempistiche e delle interferenze delle singole fasi lavorative, dopo l’esperienza negativa già vissuta in questi anni, sono giustamente preoccupati dell’impatto e dell’entità delle conseguenze, già in prossimità della imminente Pasqua.

Il Comitato, costituitosi nell’agosto 2024 in rappresentanza di tutti i cittadini e commercianti interessati, aveva già fatto presente di volere conoscere e monitorare le tempistiche certe della successione delle lavorazioni nonché le modalità esecutive di avanzamento delle fasi di lavorazione, per condividere con l’Amministrazione Comunale le scelte operative, anche a mezzo di proprie proposte alternative avvalendosi di tecnici esterni, affinché fossero meno impattanti possibile sulla qualità della vita e sulle esigenze dei cittadini nonché per la salvaguardia degli interessi economici dei commercianti.

Noi come Arezzo 2020 stigmatizziamo ancora una volta il comportamento assunto dall’Amministrazione Comunale con il quale procede in questo come in altri casi, nel disprezzo del corretto rapporto con i cittadini, senza consentire la loro partecipazione a scelte che secondo questo modus operandi devono solo subire.

Riteniamo giuste e condivisibili le richieste del Comitato, siamo accanto ai cittadini e ai commercianti della zona e li sosteniamo convintamente.

La nota di Roberto Barone

Arezzo 2020- Per cambiare a Sinistra