Arezzo, 3 febbraio 2025 – Pieno sostegno da parte del gruppo PD al progetto di riqualificazione dello stadio Città di Arezzo

«Ringraziamo il Presidente Guglielmo Manzo, e tutta la SS Arezzo, per aver dimostrato la volontà, con la presentazione del progetto di riqualificazione dello stadio Città di Arezzo, di continuare a fare importanti investimenti nella nostra città, sportivi e non solo.

Nei nostri interventi in Consiglio Comunale, abbiamo espresso apprezzamenti per il progetto dello stadio che tiene conto sia delle esigenze dei tifosi sia del possibile utilizzo dell'impianto per altre funzioni, come è giusto per un'immobile pubblico.

L'intervento trasformerà urbanisticamente la zona e la renderà più attrattiva anche con l'inserimento di attività commerciali.

La riqualificazione dello stadio prospetta molteplici aspetti positivi: oltre quello sportivo, di dotare la nostra amata SS Arezzo di una vera e propria "casa" funzionale, accogliente e al passo con i tempi, l'auspicio è quello che l'intervento possa fare da volano per lo sviluppo e la promozione di tante Associazioni sportive e non solo presenti nella nostra città. Anche con questa prospettiva il gruppo consiliare PD ha votato convintamente a favore della dichiarazione di interesse pubblico sul progetto presentato» , la Dichiarazione dei consiglieri del gruppo PD.

Nel Consiglio Comunale del 30 gennaio 2025 i Primi passi per il nuovo stadio

Il Consiglio Comunale su proposta dell’assessore all’urbanistica Francesca Lucherini ha dichiarato infatti di “pubblico interesse”, all’unanimità dei 26 presenti, il progetto di riqualificazione dello stadio presentato dalla società Arezzo Calcio e che consiste nella demolizione e ricostruzione delle curve e della maratona e nel rinnovo delle dotazioni dell’attuale tribuna, con un aumento della capacità complessiva di accoglienza fino a 12.500 posti a sedere coperti. Previsti inoltre nuovi skybox, servizi accessori come biglietteria, uffici, sala convegni, sala stampa, palestra, spogliatoi, locali medici e per gli arbitri, punto ristoro e bar, sala polifunzionale, ristorazione e servizi commerciali, uffici e spazi per eventi, pannelli fotovoltaici per l’autosufficienza energetica e la produzione di energia.

Il progetto di ristrutturazione risponde alla necessità di raggiungere un migliore livello di sicurezza e all’esigenza di sostituire il vecchio stadio monofunzionale con uno più confortevole, moderno, accessibile, accogliente, fruibile e in grado di ospitare eventi non sportivi come gli spettacoli e di generare ricavi. “Lo stadio - ha rilevato Lucherini - è stato oggetto, in passato, di diversi interventi non coordinati e oggi non è più adeguato. Risulta, quindi, necessaria una riqualificazione strutturale complessiva che sia propedeutica al rilancio anche del contesto urbano circostante. Gli interventi saranno svolti per fasi successive in modo da non compromettere la disputa delle partite e alla fine del percorso avremo un impianto omologato perfino per la serie A”. Impianto all’inglese, con tribune a ridosso del campo e spazi di relazione al coperto. L’intento è cominciare i lavori a inizio del prossimo anno e terminarli nel 2030.