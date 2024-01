"Necessario preservare il punto nascita dell’ospedale della Gruccia di Montevarchi."

Arezzo, 4 gennaio 2024 – “Come Lega stiamo da tempo monitorando l’ospedale di Montevarchi; avevamo già posto l’attenzione nelle settimane precedenti alla mancanza dei primari in alcuni reparti fondamentali del plesso ospedaliero, tra questi anche in ginecologia – ostetricia – afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega." “Nel 2023, i nati presso la Gruccia sono stati in numero inferiore, al tetto fissato che ne prevede un minimo di 500 ed è, pertanto, doveroso monitorare la situazione e tutelare il punto nascite del Valdarno, scongiurando ogni ipotesi di chiusura, anche dovuta al generale fenomeno della denatalità-prosegue il Consigliere.”. “Continuerò, quindi, a seguire attentamente la situazione ospedaliera del Valdarno, sperando che il concorso preposto per trovare il nuovo primario, abbia esito positivo e possa finalmente dotare ginecologia ostetricia ed il punto nascita, di un nuovo responsabile che possa gestire al meglio un reparto fondamentale. In generale, occorre, comunque, puntare ad eliminare ogni tipo di carenza e potenziale disservizio nel locale nosocomio- conclude il rappresentante della Lega.