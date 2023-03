Forza Italia, Marco Stella nominato coordinatore regionale della Toscana

Marco Stella nominato coordinatore regionale di Forza Italia in Toscana

Firenze, 24 marzo 2023 – Marco Stella è il nuovo coordinatore regionale di Forza Italia in Toscana. Così ha deciso Silvio Berlusconi nella riorganizzazione del partito sui territori. Stella prende dunque il posto di Massimo Mallegni.

Mallegni non è stato l’unico coordinatore regionale ad essere cambiato. Sono 7 in totale infatti i nuovi coordinatori: per la Basilicata, Maria Elisabetta Casellati; per l'Emilia Romagna, Rosaria Tassinari; per la Lombardia, Alessandro Sorte; per il Molise, Claudio Lotito; per la Sicilia, Marcello Caruso; per il Veneto, Flavio Tosi.

"Al fine di arrivare pronti alle prossime elezioni europee, con una squadra coesa e radicata su tutto il territorio nazionale, ho ritenuto di nominare al fianco del Ministro Sen. Anna Maria Bernini, l'On. Alessandro Cattaneo quale Vice Coordinatore Nazionale di Forza Italia con la delega alla organizzazione territoriale del partito", si legge nella nota firmata dal Cavaliere.