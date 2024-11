Arezzo, 16 novembre 2024 – Nel Consiglio Comunale di Bibbiena, il 28 ottobre è stata approvata la mozione della Lista di Comunità per attivare lo streaming delle sedute. “Con questo servizio – spiega Silvia Rossi, capogruppo della Lista di Comunità – i cittadini potranno seguire le discussioni sul futuro della nostra comunità anche senza essere fisicamente presenti in sala. È un passo importante per rendere le istituzioni più trasparenti e vicine alle persone.”

Tuttavia, la questione non è nuova. “La stessa proposta era stata già approvata nel 2020, su iniziativa del gruppo Bene Comune. Eppure, in quattro anni, nulla è stato fatto per metterla in pratica,” sottolinea Rossi.

La Lista di Comunità evidenzia che attivare lo streaming è un’operazione semplice e poco costosa: “Basta uno smartphone e un canale YouTube. Non servono né grandi investimenti né attrezzature complesse,” aggiunge Rossi. “Perché, allora, una decisione votata all’unanimità è rimasta per così tanto tempo in un cassetto?”

Inoltre, la mozione approvata include una clausola aggiuntiva: “Abbiamo chiesto che le registrazioni delle sedute siano disponibili per almeno sei mesi sul sito del Comune, in modo che chiunque possa informarsi anche in un secondo momento,” precisa Rossi.

“Lo streaming non è solo trasparenza,” conclude Rossi. “È un invito concreto alla partecipazione. In molti comuni italiani, questa pratica è già una realtà consolidata, proprio perché avvicina le istituzioni ai cittadini e incentiva un coinvolgimento diretto nella vita politica.”