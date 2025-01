Arezzo, 17 gennaio 2025 – “La mia adesione alla marcia aretina per la pace”. La nota del capogruppo consiliare Francesco Romizi (Arezzo 2020)

“Annuncio la mia adesione alla marcia della pace che si terrà sabato 18 gennaio in città. Attraverso il corso, per arrivare in cattedrale, Arezzo 2020 è con il mondo dell’associazionismo laico e cattolico per lanciare un messaggio di speranza, anche attraverso le tante manifestazioni simboliche ed espressioni artistiche che accompagneranno questo evento.

Se vuoi la pace prepara la pace: faccio mia questa tradizionale esortazione ed auspico ispiri sempre più l’epoca attuale, ribaltando la drammatica deriva bellicista che a causa dell’invasione russa dell’Ucraina, oltre ai tradizionali e tristemente risaputi ambiti geopolitici, è arrivata addirittura a interessare l’Europa”.