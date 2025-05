Arezzo, 21 maggio 2025 – La Festa civica di Scelgo Arezzo

Il capogruppo consiliare Marco Donati ha presentato la seconda edizione della Festa civica, iniziativa promossa da Scelgo Arezzo e dalle liste civiche che lo affiancheranno alle prossime elezioni amministrative: Con Arezzo, Noi oggi per domani. Appuntamento sabato 24 maggio dalle 16,15 allo spazio ristoro del parco Pertini: dopo l’intervento di Marco Donati seguiranno l’intervista di Luca Amodio a Gustavo De Santis, demografo dell’università di Firenze (La popolazione di Arezzo e della Toscana - Dove siamo e dove stiamo andando) e l’intervista di Enrica Cherici a Andrea Fiori presidente dell’associazione Cuore di bimbo (Proposta di legge regionale di iniziativa popolare per l’istituzione della guardia medica pediatrica).

“Consolidiamo il dibattito con la cittadinanza – ha sottolineato Marco Donati – in uno spazio pubblico che fa da apripista alla definizione del programma elettorale. E da cosa partiamo? Dopo avere scelto lo scorso anno il tema della digitalizzazione, abbiamo optato quest’anno per un argomento che non pare quello più adatto a un sabato di maggio. E invece tutto parte da qui, dalla demografia e da domande come: quanto invecchia la popolazione, quanti sono invece i nuovi nati ogni anno, quanti giovani lasciano la città per cercare lavoro altrove. È evidente che a seconda delle risposte gli orizzonti delle politiche vanno modulati: serviranno servizi per gli anziani, strutture per l’infanzia adeguate ai numeri e progetti per conciliare i tempi di scuola-lavoro a beneficio dei genitori, capire quanto le aziende facciano fatica a trovare personale e a tenersi al passo con l’innovazione. Il secondo argomento è collegato, su di esso abbiamo coinvolto il Consiglio Comunale durante l’ultima seduta, serve adesso uno scatto a livello regionale per consentire alla società toscana di fruire di servizi di pediatria più diffusi, qualitativamente e quantitativamente”.

Con Marco Donati, i rappresentanti delle civiche Alessandro Meucci e Andrea Talanti: all’unisono hanno ribadito che “il percorso è appena cominciato. Altri si uniranno, pronti a vincere il prossimo anno”.