Inceneritore San Zeno: «Il Pd dichiara la sua impotenza»

Arezzo, 16 gennaio 2025 – “Il Partito Democratico vota compatto col centrodestra contro il nostro ordine del giorno collegato al Piano rifiuti, arrampicandosi sugli specchi e, con una dichiarazione che rasenta l’assurdo, ammette di essere impotente di fronte agli uffici competenti ad autorizzare l’espansione delle linee dell’inceneritore di San Zeno da esso stesso delegati. La politica regionale che si proclama incapace di fermare l’espansione di un inceneritore è un segnale gravissimo di irresponsabilità e incompetenza,” afferma Irene Galletti, Presidente del Movimento 5 Stelle in Toscana.

“La situazione dell’impianto di San Zeno è emblematica: invece di ridurre il carico ambientale e sanitario su un territorio già provato, si espande un progetto che, con la gestione in parallelo delle linee L45 e L75, rischia di aggravare un carico ambientale, sanitario e sociale già critico. Il paradosso per cui si dovranno ‘produrre più rifiuti’ per garantire l’economicità dell’impianto è l’ennesima prova di un sistema fallimentare, incapace di imboccare la strada della sostenibilità e dell’economia circolare.

Il Movimento 5 Stelle continuerà a chiedere una data certa per la chiusura dell’inceneritore e una pianificazione seria per una gestione alternativa dei rifiuti. È ora che la politica regionale si assuma le proprie responsabilità, anziché nascondersi dietro scuse imbarazzanti.”

Così Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 stelle in Consiglio regionale della Toscana.