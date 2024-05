In Casentino per un Centro Sinistra Riformista

Arezzo, 24 maggio 2024 – In vista delle prossime elezioni comunali il Psi del Casentino e le forze, i movimenti e i partirti del centro sinistra, hanno costruito un campo largo di centro sinistra, un'alleanza culturale e riformista con una spiccata cultura di governo in una logica di centrosinistra inclusivo e plurale. Un'alleanza anche culturale che recuperi e aggiorni i valori che sono alla base dell'idea di sinistra riformista, il valore della Comunità, le prospettive di sviluppo della vallata, le necessità di lavoro, di sanità e scuola pubblica, e di infrastrutture che, nelle aree interne sono ancor più stringenti. E’ indispensabile una una visione e una politica unitaria, una sola voce con un forte peso politico da far valere, più e meglio, nei vari ambiti territoriali nei quali siamo coinvolti, a partire dalla sanità fino ai rifiuti, dall’acqua al turismo. Partendo dalle due novità dei comuni di Castel Focognano e di Bibbiena, il Psi invita a sostenere il socialista Vittorio Vannini e la Lista “Per Castelfognano” e Silvia Rossi e la Lista di Comunità - Bibbiena. A Pratovecchio- Stia il Psi conferma la fiducia al Sindaco Nicolò Caleri e alla Lista Futura, così come ai sindaci Emanuele Ceccherini di Ortignano Raggiolo. Gianpaolo Tellini di Chiusi della Verna, Carlo Toni di Poppi, Eleonora Ducci di Talla, e Valentina Calbi di Chitignano.