Il Pd provinciale ha presentato quelli che saranno gli impegni per i prossimi mesi

Arezzo, 14 marzo 2025 – Il PD provinciale nella conferenza stampa del 13 marzo ha presentato quelli che saranno gli impegni per i prossimi mesi.

Farà tappa ad Arezzo la SCUOLA DI FORMAZIONE "Sergio Staino". Una nuova generazione di giovani under 35 si prepara ad affrontare le sfide del futuro. L'iniziativa è organizzata per il 22 marzo, con un focus su trasporto pubblico locale (TPL), case di comunità e servizi pubblici locali (SPL). L'obiettivo? Garantire servizi essenziali più accessibili, ridurre le disuguaglianze territoriali e costruire comunità più connesse e inclusive.

Il Titolo della iniziativa sarà “La città a portata di mano: servizi e mobilità per un nuovo vivere urbano" e si svolgerà presso Circolo Artistico, Via Corso Italia 108, Arezzo.

Una serie di incontri sarà invece dedicata ALL’EUROPA.

Con la seconda presidenza Trump, la crisi internazionale alle porte e i cambiamenti nei rapporti commerciali, l’Europa è a un bivio. Il PD di Arezzo dà vita a una serie di incontri con i suoi eurodeputati per rispondere a domande cruciali: Quale futuro per l’integrazione europea? Come costruire una difesa comune? Quale strategia per affrontare la transizione ecologica e i nuovi dazi USA?

14 marzo ore 18.15 Camilla Laureti: L’Europa e l’America di Trump: quale strada europea?" Circolo Aurora, Piazza S. Agostino, Arezzo |

21 marzo ore 18.00: Dario Nardella Hotel Minerva, Arezzo. Assemblea aperta a iscritti e simpatizzanti

16 maggio ore 18.00: Marco Tarquinio - Assemblea provinciale aperta Hotel Minerva, Arezzo |

A maggio, con data da confermare, avremo Nicola Zingaretti Capogruppo al Parlamento Europeo

Un altro capitolo è quello dedicato alle POLITICHE REGIONALI che assumono ogni giorno che passa sempre più importanza per la vita delle nostre comunità. Un lavoro necessario di spiegazione ed approfondimento in vista delle prossime elezioni regionali.

3 aprile Nuovo Testo unico del turismo con Leonardo Marras e Gianni Anselmi

E sempre nel mese di aprile un dibattito aperto con il Presidente Eugenio Giani sulla Sanità Toscana, diritto alla salute.

Allo stesso tempo continua il lavoro per le elezioni comunali di Arezzo con l’obbiettivo di costruire una forte unità politica e programmatica per sconfiggere la destra.