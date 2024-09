Arezzo, 30 settembre 2024 – Il Consigliere di Sansepolcro Filippo Polcri unico eletto della Valtiberina nel Consiglio Provinciale

Il Partito Democratico di Sansepolcro esprime grande soddisfazione per il risultato complessivo ottenuto alle elezioni provinciali svolte domenica 29 settembre, con cinque consiglieri eletti, ed in particolare per l’elezione del consigliere comunale di Sansepolcro Filippo Polcri.

Polcri, terzo per consenso tra gli eletti del centro sinistra, sarà l’unico rappresentante di Sansepolcro e della Valtiberina a rivestire questo ruolo, un onore e una soddisfazione importante ma soprattutto la consapevolezza di dover coprire da ora in poi un ruolo centrale nelle dinamiche politiche della nostra zona in relazione col panorama provinciale.

Questo importante risultato è stato ottenuto con un lavoro puntuale e coordinato tra le segreterie e i consiglieri comunali di vallata e con la segreteria provinciale del Partito Democratico che ha saputo tenere le fila di questa complessa elezione.

Queste le prime parole di Filippo Polcri:

‘Ringrazio il Partito Democratico e tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso che mi porterà a rappresentare tutta la provincia e supportare in modo propositivo le politiche di tutela del nostro territorio e in particolare delle aree interne della provincia e della Valtiberina tutta. Affronterò questo ruolo con l’impegno e la serietà che mi ha sempre contraddistinto, a disposizione di tutta la comunità. Prendo atto del fatto che qualcuno ha preferito in questa fase politica investire e spendersi su dinamiche di parte piuttosto che supportare l’unico rappresentate della Valtiberina e di Sansepolcro, ma è giusto che ognuno si prenda la responsabilità delle scelte compiute. Oggi prevale la grande soddisfazione e la voglia di fare bene per la collettività’