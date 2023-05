"Forza Italia, siamo moderati e competenti"

Pisa 12, maggio 2023 – “Sono impegnata sul fronte internazionale con i piedi e il cuore ben saldi a Pisa”. Raffaella Bonsangue, capolista di Forza Italia alle elezioni amministrative pisane e vicesindaco uscente, si presenta così agli elettori: "Nella mia vita politica, portata avanti sempre con abnegazione parallelamente all'impegno di avvocato e di madre, ho sempre saputo che per me l'impegno era imprescindibilmente legato al territorio, ampio ma peculiare: la nostra è una città contenuta nelle dimensioni e per numero di abitanti, ma preziosi forzieri di ricerca, sviluppo, turismo e terzo settore che possono e devono essere competitivi ben oltre i confini locali. Per questo, ho accettato, con orgoglio, nell'aprile 2021, la nomina a responsabile del dipartimento nazionale di Forza Italia per la Cooperazione internazionale. E con altrettanto entusiasmo e senso di responsabilità, quella di consigliere giuridico del ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, che mi ha anche nominato rappresentante titolare del ministero in seno all’assemblea dell’Osservatorio nazionale per l’Integrazione delle politiche per la parità di genere”.

Bonsangue guida una lista elettorale che in realtà è una coalizione centrista e contiene anche candidati dell'Udc-Pli e del Nuovo Partito Socialista: "Da 8 anni sono la coordinatrice provinciale di Forza Italia - conclude la candidata - e il mondo è indiscutibilmente cambiato. Guerre, pandemie, crisi energetica hanno segnato un passato recente e segnano il presente di tutti. Ma guardiamo al futuro, costruendolo sin da subito, al centro, per continuare a essere i protagonisti del cambiamento. Siamo moderati, liberali, cristiani, garantisti, europeisti, atlantisti. Siamo il centro in grado di rappresentare la vocazione e la sensibilità della maggioranza dei pisani, degli italiani. Ho scelto Pisa come luogo del cuore, tenendo sempre lo sguardo attento a tutto quel mondo che può tradursi in una crescita per la collettività”.