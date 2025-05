Arezzo, 15 maggio 2025 – “Emissioni elettromagnetiche, per il Consiglio comunale va tutto bene”. La nota del consigliere Michele Menchetti

"Per il Consiglio comunale di Arezzo, a quanto pare, va tutto bene in materia di emissioni elettromagnetiche, nonostante la stretta attualità dell'argomento, come dimostra la vicenda di via Sicilia e la recente bocciatura del ricorso del Comune da parte del TAR". Con queste parole, il consigliere Michele Menchetti commenta la bocciatura da parte del Consiglio Comunale della mozione da lui presentata sulla tutela della salute in ambito di emissioni elettromagnetiche.

"Nonostante numerosi interventi, anche di spessore, da parte di diversi consiglieri" sottolinea Menchetti, "il risultato finale è desolante e dimostra una scarsa attenzione verso un tema cruciale per la salute dei cittadini". Menchetti ha posto l'accento sul passaggio chiave della mozione, richiamando le dichiarazioni della dottoressa Fiorella Belpoggi, direttrice scientifica dell'Istituto Ramazzini di Bologna relativamente alla ricerca del sopracitato istituto, la più grande mai realizzata in tema di radiazioni a radiofrequenza. "Le parole della dottoressa Belpoggi sono inequivocabili: ‘l'evenienza di un tumore raro è sempre la dimostrazione che c'è qualcosa che non va’ e, riguardo alle onde millimetriche del 5G, ha affermato che ‘abbiamo il buio completo’, aggiungendo che ‘siamo in balìa di un'industria che non ha investito un centesimo per la sicurezza dei propri prodotti’. Affermazioni pesanti che non possono essere ignorate. Il mio auspicio, - conclude il consigliere Menchetti,- è che l'Amministrazione comunale prenda finalmente a cuore questa problematica e si impegni concretamente per la stesura del Piano Antenne. Nel frattempo, ritengo fondamentale che il Sindaco, quale primo responsabile della salute pubblica dei suoi cittadini, valuti seriamente la possibilità di emettere un'ordinanza per bloccare l'eventuale attivazione dell'antenna di via Sicilia, applicando il principio di precauzione a tutela della comunità".