Elezioni Europee, aperta ad Arezzo la campagna elettorale di Alessandro Ghinelli

Arezzo, 30 aprile 2024 – Si è aperta ufficialmente ieri ad Arezzo la campagna elettorale di Alessandro Ghinelli, sindaco della città toscana candidato alle elezioni europee per la circoscrizione Italia Centrale come indipendente nella lista Forza Italia – Noi Moderati.

Esponente di spicco del civismo, al secondo mandato alla guida di una coalizione di centro destra nella quale la lista che a lui fa riferimento (OraGhinelli 20-25) ha ottenuto il 13,2% dei voti alle ultime amministrative, Ghinelli si è presentato agli elettori dopo aver firmato a Roma, nello stesso giorno, il manifesto dell’alleanza delle forze civiche moderate per il futuro del PPE, documento promosso dal vicepresidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e dal presidente della regione Piemonte Alberto Cirio. Il manifesto pone al centro dell'azione il ruolo determinante delle realtà locali per la costruzione di una politica europea più vicina alle comunità, capace di valorizzare la persona e le libertà individuali, solidale e guidata dal principio della sussidiarietà.

Difesa, sicurezza, ambiente, libertà d’impresa. immigrazione, agricoltura, ruolo delle città medie, questi i temi-guida del programma presentato da Ghinelli, convinto sostenitore dei valori del PPE per un'Europa unita, più equa, più competitiva e democratica, che riconosce la sua storia e patrimonio unici e difende il suo stile di vita, forte e pronta a esprimere il suo peso a livello mondiale. Una visione resa concreta dal valore aggiunto del civismo, che – come ha spiegato Ghinelli - “ha dimostrato di saper intercettare e rispondere in maniera efficace ai bisogni delle comunità e, proprio per questa sua concretezza, prezioso per rendere il nostro Paese vero protagonista in Europa”.