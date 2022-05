Elezioni amministrative Toscana, chiuse le liste dei candidati sindaco. Chi c'è

Firenze, 14 maggio 2022 - Il termine era proprio il 14 maggio: consegnate le liste dei candidati alle elezioni amministrative del 12 giugno. Un Election Day che vede non solo il rinnovo del sindaco in diversi comuni ma anche il voto per i cinque questi referendari sulla giustizia. Meno di un mese dunque all'apertura dei seggi. E intanto una prima scadenza importante era proprio la consegna delle liste e i nomi definitivi dei candidati a sindaco e dei candidati al consiglio comunale. Toscana: tutti i comuni al voto In Toscana i comuni in cui si rinnova il sindaco sono 28. Tra questi ci sono due capoluoghi di provincia: Lucca e Pistoia. Che sono anche le due province che hanno più comuni al voto: cinque a testa, ovvero quattro più il capoluogo. Tra le città più grandi, al voto anche Carrara. Ecco il panorama dei comuni al voto. AREZZO: Monte San Savino, Montemignaio FIRENZE: Rignano GROSSETO: Campagnatico, Manciano, Pitigliano LIVORNO: Campo nell’Elba, Marciana Marina, Porto Azzurro, Sassetta LUCCA: Lucca, Bagni di Lucca, Camaiore, Porcari, Forte dei Marmi MASSA CARRARA: Carrara, Aulla, Mulazzo, Zeri PISA: Bientina, Riparbella PISTOIA: Pistoia, Marliana, Quarrata, San Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese SIENA: Montalcino, Sarteano Lucca, sette in lizza A Lucca sono sette i candidati per la successione ad Alessandro Tambellini: la sfida principale è tra l'assessore comunale Pd Francesco Raspini e il candidato unitario del centrodestra Mario Pardini. In corsa anche il direttore d'orchestra Alberto Veronesi, sostenuto da Iv, Azione e +Europa, mentre non ci sono candidati M5s. Pistoia, corsa a nove A Pistoia è corsa a nove, con il sindaco uscente Alessandro Tomasi che tenta il bis sostenuto da tutto il centrodestra. Federica Fratoni, consigliera regionale, ex assessore toscana all'ambiente ed ex presidente della Provincia di Pistoia, è sostenuta da Pd, Iv, Socialisti, M5s. Francesco Branchetti, infermiere, è il candidato del polo composto da Sinistra ...