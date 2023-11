Arezzo, 30 novembre 2023 – È partita «Ora educazione!», campagna del Pd della Toscana per chiedere una legge nazionale che introduca l'educazione all'affettività, all'emotività e alla sessualità nelle scuole. L'iniziativa, riporta una nota del Pd regionale, parte da una mozione già presentata dal consigliere Iacopo Melio, responsabile dipartimento diritti e inclusione del Pd nazionale, in Consiglio regionale della Toscana. Adesso un ordine del giorno analogo sarà portato in votazione dai capigruppo del Pd e del centrosinistra in tutti i consigli comunali

della Toscana. L'ordine del giorno é stato approvato a Pontedera

(Pisa), Bucine (

Arezzo),

Portoferraio (Livorno) e Capraia Limite (Firenze. Già

calendarizzato tra dicembre e gennaio negli altri

territori. «Ciò che si chiede al Parlamento - si legge

nella stessa nota del Pd della Toscana - é di discutere

una legge che inserisca un momento scolastico, sotto la

guida di professionisti specializzati, sull'affettività,

rivolto a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, dalla

scuola primaria fino alla secondaria, con l'obiettivo di

facilitare lo sviluppo delle competenze emozionali,

relazionali e sessuali necessarie per affrontare efficacemente

e in modo sano le proprie relazioni interpersonali nel

corso della vita, improntate al rispetto di sé e degli altri.

Una materia necessaria a educare, sensibilizzare e prevenire

anche la violenza di genere, drammaticamente riportata in

primo piano con il femminicidio di Giulia Cecchettin».