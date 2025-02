Arezzo, 20 febbraio 2025 – Crisi aziendali. Ceccarelli (Pd): “Bene Fabiani e la Regione. Ora una soluzione anche per Lanificio Casentino e Hsg”.

“Sono felice che si siano trovate soluzioni per superare le crisi che avevano messo a rischio centinaia di posti di lavoro in alcune grandi aziende come Fimer, Ivv e Abb E-mobility e spero che questi risultati siano di impulso per dare soluzioni a crisi ancora aperte, che riguardano un minor numero di lavoratori, ma hanno un grande significato per la storia e la tradizione da cui provengono”.

Con queste parole, il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli, commenta l’audizione in commissione aree interne del consigliere per il lavoro e le crisi aziendali del Presidente Giani, Valerio Fabiani.

“E’ stata una occasione per fare il punto sul lavoro importante che la Regione porta avanti costantemente per dare risposte ai lavoratori e alla aziende coinvolte in situazione di difficoltà. E’ il caso di una realtà storica come quella che tramanda la tradizione del panno Casentino, con oltre un secolo di storia, ma ancora oggi forte e nota nel mondo. Una situazione che la Regione, grazie all’impegno del consigliere Fabiani, segue con grande attenzione ormai da molto tempo e per la quale è necessario che anche il Governo mantenga gli impegni annunciati in più di una occasione dai amministratori del centro-destra che si sono alternati nella sede di Soci. Ho colto l’occasione per segnalare anche un’altra situazione di crisi che riguarda un’altra piccola realtà del tessile in Casentino, la ex Tessitura Vignali, oggi Hsg che dà lavoro a 14 persone e produce un cashmere di altissima qualità. Due realtà che hanno radici comuni e che potrebbero essere magari viste in un’ottica di integrazione nella ricerca di una soluzione che sia valida per entrambe”