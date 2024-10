Arezzo, 30 ottobre 2024 – “Cortona: Linee telefoniche ed internet in tilt. Nuova interrogazione sulla persistente problematica.” La nota di Marco Casucci, Lega “La città di Cortona è, da tempo, purtroppo in sofferenza per quel che concerne continui malfunzionamenti della connessione internet; tutto ciò, stride con la conclamata tecnologia molto avanzata, presente nell’evoluto 2024. Criticità, peraltro, da me più volte evidenziata con specifici atti. Questa problematica coinvolge direttamente sia gli abitanti che servizi pubblici essenziali come gli ambulatori, senza dimenticare che pure al museo MAEC ed in aziende della zona si è riscontrato tale persistente e dannoso intoppo. Occorre, dunque, porre velocemente rimedio al problema perché tale carenza frena, in qualche modo, lo sviluppo sociale ed economico delle comunità interessate. Pertanto, ho presentato un ennesimo documento sulla tematica, in particolare un’interrogazione, in cui chiedo espressamente alla Giunta e quindi all’Assessore competente se siano a conoscenza di quanto narrato e quali azioni abbiano adottato o s’intenda mettere in essere per garantire in tempi brevi il totale ripristino di una connessione internet efficiente a Cortona e nella Valdichiana aretina. Non è più ammissibile, infatti, che vi sia questa reiterata carenza tecnologica che ha colpito, altresì, pure lo stesso Comune e due fra le frazioni più popolose cortonesi come Camucia e Terontola, ma anche altre frazioni come Pergo e Fratta- così Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega."