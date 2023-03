“Quando lei va a buttare la pasta io rimango qui in aula”, scintille in consiglio regionale

Il consigliere regionale Diego Petrucci

Firenze, 21 marzo 2023 – Scintille in consiglio regionale quando Diego Petrucci, consigliere di Fratelli d’Italia, si è rivolto alla pentastellata Silvia Noferi dicendole che “quando lei va via all’ora di pranzo o all’ora di cena perché c’ha da buttare la pasta, io rimango qui in aula...”.

Parole “inaccettabili pronunciate oggi in aula dal consigliere regionale Petrucci che, arrivato di corsa, ha replicato in modo scomposto rivolgendosi alla consigliera Noferi prima deridendo l’appellativo femminile di “consigliera” a cui ha aggiunto che “quando lei va via all’ora di pranzo o all’ora di cena perché c’ha da buttare la pasta, io rimango qui in aula…”. Un linguaggio decisamente sessista che rispecchia – attacca il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle della Toscana – una visione ottocentesca del mondo contro cui ha preso posizione anche l’assessora Monni. Siamo curiosi di sapere cosa ne pensa di questo atteggiamento il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ci auguriamo stigmatizzi questo linguaggio poco onorevole dei consiglieri regionali del suo partito”.