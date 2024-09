Arezzo, 11 settembre 2024 – Ceccarelli PD: “Risorse adeguate e personale specializzato per attuare le previsioni del Piano Forestale”.

Risoluzione del gruppo consiliare PD per sostenere la programmazione regionale (PFR) 2025-2029.

Con queste parole il capogruppo Pd in Consiglio Regionale Vincenzo Ceccarelli interviene per presentare la risoluzione presentata dal gruppo consiliare Pd che va a sostegno del percorso di presentazione del Piano Forestale Regionale 2025-2029

“Il Piano Forestale regionale (PFR) è il documento programmatorio che realizza le politiche economiche forestali. In vista della presentazione da parte della Giunta Regionale del PFR 2025-2029 - dichiara Vincenzo Ceccarelli capogruppo PD - presentiamo una risoluzione che impegna la Giunta ad intervenire in alcuni punti che riteniamo strategici.

Dobbiamo proseguire nel percorso di pianificazione delle politiche forestali regionali, in linea con gli obiettivi strategici delineati nell’informativa preliminare; assicurare al nuovo Piano una dotazione adeguata sia in termini di risorse finanziarie che di personale specializzato, necessario per l’attuazione delle politiche di settore. In particolare, nella nostra mozione prevediamo il coinvolgimento delle Unioni di Comuni e di tutti gli Enti responsabili della gestione del demanio forestale regionale, alle quali saranno garantite risorse e personale adeguati per gestire il patrimonio boschivo in maniera efficace.

Le foreste – prosegue Ceccarelli - giocano un ruolo fondamentale per l’ambiente, la popolazione e l’economia. Oltre a ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici e delle catastrofi naturali, rappresentano alcune delle aree biologiche più ricche della terra. Inoltre forniscono cibo, materie prime rinnovabili per molti dei nostri prodotti e mezzi di sussistenza per milioni di persone. In questo quadro la Toscana non è solo una delle regioni con la più alta forestazione, ma anche una di quelle che attua politiche più avanzate ed efficaci.

L’impegno, prosegue Ceccarelli, è anche volto a promuovere una gestione sostenibile del patrimonio forestale toscano, riconoscendo il ruolo fondamentale delle foreste nella prevenzione del rischio idrogeologico e nella lotta agli effetti del cambiamento climatico.

Con la risoluzione si mira anche a valorizzare le aree boschive in ottica turistica attraverso interventi mirati alla manutenzione e alla fruizione ecocompatibile dei territori montani e rurali. “Particolare attenzione – conclude Ceccarelli - dovrà essere data al coinvolgimento attivo dei territori e degli attori locali nel processo di definizione del Piano, coinvolgendo enti locali, parti sociali e associazioni di settore, garantendo un percorso partecipativo e condiviso. Infine, chiediamo che la giunta si impegni a informare periodicamente la Commissione consiliare competente sugli sviluppi relativi alla proposta definitiva del Piano Forestale Regionale, assicurando così trasparenza e continuità nell’avanzamento dei lavori”.