Caterina Mercati candidata al Consiglio Regionale nella lista Casa Riformista per Giani Presidente nel Collegio di Arezzo

Arezzo, 25 settembre 2025 – Caterina Mercati candidata al Consiglio Regionale nella lista Casa Riformista per Gianni Presidente nel Collegio di Arezzo

«Accetto la sfida delle regionali perché ho a cuore il mio territorio, le giovani donne e gli uomini che ci lavorano» – con queste parole Caterina Mercati, 35 anni, annuncia la sua candidatura al Consiglio Regionale della Toscana nella lista Casa Riformista a sostegno di Gianni Presidente, per il Collegio di Arezzo.

Nata a Castiglion Fiorentino e cresciuta a Sansepolcro, dopo il liceo scientifico ha proseguito gli studi prima a Cesena e poi a Firenze, dove si è laureata in Psicologia del Lavoro e si è abilitata all'esercizio della professione. Ha partecipato alle elezioni comunali di Sansepolcro nel 2021 con la lista Adesso Riformisti per Sansepolcro ed è membro del coordinamento provinciale di Italia Viva. Dopo un tirocinio in un importante istituto di Parigi, ha scelto di tornare in Valtiberina, dove lavora come impiegata in un'azienda innovativa e radicata nel territorio.

«Sono tornata per l'amore che mi lega alle mie radici – sottolinea – e per la convinzione che sia importante formarsi altrove ma rientrare per dare il proprio contributo, con idee giovani e innovative, per continuare a far vivere luoghi che all'apparenza sembrano marginali ma che hanno un grande potenziale di sviluppo».

Lo slogan scelto per la campagna è “Uno sguardo per il futuro della Toscana”, che per Caterina Mercati significa un impegno concreto su tre priorità:

✔️ Territori – «Le aree interne sono luoghi ad alto potenziale per sostenibilità, conciliazione vita-lavoro, mantenimento delle tradizioni e qualità della vita. È necessaria un'implementazione dei servizi e delle infrastrutture per collegarle meglio alle principali città toscane e renderle più attraenti per giovani, famiglie e turisti».

✔️ Lavoro e formazione – «Dobbiamo potenziare le opportunità di lavoro all'interno della Regione per chi studia nelle nostre Università e nei nostri ITS, contribuendo così a contrastare lo spopolamento e favorendo una maggiore integrazione. Occorre istituire strumenti di orientamento strutturale, in costante contatto con le scuole, per accompagnare ragazze e ragazzi nelle loro scelte future».

✔️ Salute e sociale – «Da psicologa vedo la salute mentale e fisica come un tutt'uno. È fondamentale continuare a implementare, su tutto il territorio toscano, la legge regionale sullo psicologo di base, incentivando la prevenzione e promozione del benessere. Allo stesso tempo, è importante sostenere progetti sociali come il programma #NoTrap contro il bullismo».