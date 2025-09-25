La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Politica
Caterina Mercati candidata al Consiglio Regionale nella lista Casa Riformista per Giani Presidente nel Collegio di Arezzo
25 set 2025
REDAZIONE POLITICA
Caterina Mercati candidata al Consiglio Regionale nella lista Casa Riformista per Giani Presidente nel Collegio di Arezzo

«Accetto la sfida delle regionali perché ho a cuore il mio territorio, le giovani donne e gli uomini che ci lavorano»

Arezzo, 25 settembre 2025 –  Caterina Mercati candidata al Consiglio Regionale nella lista Casa Riformista per Gianni Presidente nel Collegio di Arezzo

«Accetto la sfida delle regionali perché ho a cuore il mio territorio, le giovani donne e gli uomini che ci lavorano» – con queste parole Caterina Mercati, 35 anni, annuncia la sua candidatura al Consiglio Regionale della Toscana nella lista Casa Riformista a sostegno di Gianni Presidente, per il Collegio di Arezzo.

Nata a Castiglion Fiorentino e cresciuta a Sansepolcro, dopo il liceo scientifico ha proseguito gli studi prima a Cesena e poi a Firenze, dove si è laureata in Psicologia del Lavoro e si è abilitata all'esercizio della professione. Ha partecipato alle elezioni comunali di Sansepolcro nel 2021 con la lista Adesso Riformisti per Sansepolcro ed è membro del coordinamento provinciale di Italia Viva. Dopo un tirocinio in un importante istituto di Parigi, ha scelto di tornare in Valtiberina, dove lavora come impiegata in un'azienda innovativa e radicata nel territorio.

«Sono tornata per l'amore che mi lega alle mie radici – sottolinea – e per la convinzione che sia importante formarsi altrove ma rientrare per dare il proprio contributo, con idee giovani e innovative, per continuare a far vivere luoghi che all'apparenza sembrano marginali ma che hanno un grande potenziale di sviluppo».

Lo slogan scelto per la campagna è “Uno sguardo per il futuro della Toscana”, che per Caterina Mercati significa un impegno concreto su tre priorità:

✔️ Territori – «Le aree interne sono luoghi ad alto potenziale per sostenibilità, conciliazione vita-lavoro, mantenimento delle tradizioni e qualità della vita. È necessaria un'implementazione dei servizi e delle infrastrutture per collegarle meglio alle principali città toscane e renderle più attraenti per giovani, famiglie e turisti».

✔️ Lavoro e formazione – «Dobbiamo potenziare le opportunità di lavoro all'interno della Regione per chi studia nelle nostre Università e nei nostri ITS, contribuendo così a contrastare lo spopolamento e favorendo una maggiore integrazione. Occorre istituire strumenti di orientamento strutturale, in costante contatto con le scuole, per accompagnare ragazze e ragazzi nelle loro scelte future».

✔️ Salute e sociale – «Da psicologa vedo la salute mentale e fisica come un tutt'uno. È fondamentale continuare a implementare, su tutto il territorio toscano, la legge regionale sullo psicologo di base, incentivando la prevenzione e promozione del benessere. Allo stesso tempo, è importante sostenere progetti sociali come il programma #NoTrap contro il bullismo».

«La Toscana che guarda al futuro passa dalle idee giovani e dalla voglia di fare, di progettare e di innovare. Per questo chiedo la fiducia dei cittadini del Collegio di Arezzo: il 12 e 13 ottobre venite a votare per la Toscana che guarda al futuro».

© Riproduzione riservata