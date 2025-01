Arezzo, 15 gennaio 2025 – “Case popolari: almeno il Consiglio Comunale prenda consapevolezza della situazione di degrado” La nota dei consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno (Scelgo Arezzo) “Le condizioni dell’edilizia residenziale pubblica sono sotto gli occhi di tutti. Meno che dell’amministrazione Ghinelli e dei consiglieri comunali. Eppure, da anni e con ritmo costante, si susseguono denunce pubbliche di chi abita questo patrimonio immobiliare ed è costretto a prendere atto del procedere del degrado. A inizio consiliatura, proponemmo l’istituzione di una commissione consiliare ristretta che con i tecnici di Arezzo Casa o del Comune effettuasse sopralluoghi per verificare la consistenza e lo stato ‘di salute’ delle case popolari. E non crediamo di certo che dal 2020 le cose siano migliorate. Per cui rimettiamo sul tavolo quest’idea, rimasta purtroppo attuale, per consentire ai consiglieri comunali di assumere consapevolezza della situazione e individuare così alcune possibili soluzioni”.