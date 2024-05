Cantiere di Via Fabio Filzi: “Dall’amministrazione Ghinelli ci aspettiamo serietà e la presa in carico del problema”

Arezzo, 8 maggio 2024 – “Scelgo Arezzo nei primi mesi del 2024 ha già presentato due interrogazioni sullo stato del cantiere di via Fabio Filzi, ci auguriamo che l’amministrazione non ci costringa a presentarne una terza. Abbiamo rilevato, a seguito della nostre interrogazioni, la preoccupazione dell’Assessore Sacchetti ed evitato in entrambe le occasioni di alzare i toni fidandoci delle risposte ricevute. Oggi, dopo aver constatato il pesante ritardo nel ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere, e rilevato le legittime lamentele dei residenti della zona, siamo costretti nuovamente ad intervenire. A questo punto ci aspettiamo che la Giunta Ghinelli si faccia seriamente carico dei problemi emersi”.

Non c'è pace per il cantiere abbandonato di Via Filzi e sopratutto per i cittadini che risiedono a ridosso di quell'area.

In questi giorni è arrivata una seconda proroga da parte dell'amministrazione comunale affinché la ditta, che ne è proprietaria e che deve portare a termine i lavori per la futura caserma della polizia municipale, ripristini la sicurezza della struttura. Ieri è partito un secondo esposto delle famiglie che sono confinanti perché sono fortemente preoccupate per le conseguenze che possono avere le mura della loro proprietà.

"Ad oggi in sostanza non è stato fatto nulla" scrivono nel documento al quale allegano le foto comprovanti la vicinanza con quelle fondamenta che sono diventate degli immensi vasconi di acqua piovana e di acqua di falda che risale.