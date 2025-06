Arezzo, 27 giugno 2025 – AREZZO nel governo della Regione Toscana.

Arezzo periferia della Toscana? NO, Toscana Orientale.

È un tempo decisivo per Arezzo e la sua provincia, un declino negletto o un nuovo sviluppo comunitario fascinoso!

C’è un’aria strana, si rincorrono le voci, spesso solo legate a nomi e cognomi ( pochi pensano alla visione ) sull’ipotetico candidato a Palazzo dei Priori, tutto tace o quasi, se si eccettuano mosse minori, sulle Regionali ormai prossime. Eppure la razionalità politica richiederebbe una attenzione che interessa in modo strategico la provincia di Arezzo.

La Regione Toscana è determinante per lo sviluppo sociale, economico di Arezzo e dei suoi territori. La politica aretina, delle sue 4 vallate ha il dovere di rispondere alle attese di cittadinanza della nostra terra. Negli ultimi tempi abbiamo assistito a uno scivolamento dei centri decisionali fuori delle nostre terre, quasi che la provincia di Arezzo fosse marginale . Mi ribello, non accetto, chiedo una visione di sviluppo per una parte affascinante della Toscana. Arezzo e la sua provincia hanno una tradizione manifatturiera e imprenditoriale di alto livello, i suoi Grandi illustrano la storia dell’Arte e la cultura italiana, le Terre Piane e le Terre Alte dell’Aretino vantano ricchezze e potenzialità turistiche e d’itinerari paesaggistici tra i Magnifici d’Italia. Ricordo i grandi giganti spirituali di Camaldoli, La Verna che punteggiano di spirito e civiltà di PACE l’Aretino, le straordinarie ricchezze ambientalistiche dal Sasso di Simone con la su splendida Riserva Naturale, del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, delle Balze in Valdarno e Cortona, San Sepolcro scrigni d’Arte

Le destre hanno chiuso Arezzo entro le “ Mura “ della precarizzazione, del pensiero minimo e corto, del fai da te manicheo, hanno diviso le cento città dell’Aretino.

È questo un tempo decisivo per proporre l’alternativa alle cento città divise, l’unità comunitaria che affianca, sostiene una visione di provincia non periferica ma Toscana Orientale. La Toscana dei Cammini di Francesco e delle Romee, la Toscana delle grandi imprenditorie che investono in ambiente e cura, che disegnano l’arte dei suoi gioielli dagli Etruschi fino ai monili di Oro Arezzo, la Toscana delle start up innovative

Una Toscana Orientale fatta di aree interne che appoggia, sostiene e valorizza l’idea di Toscana diffusa, in cui un punto importantissimo è l’investimento in presidi sanitari appuntato sul territorio aretino dall’odierno governo toscano. Provincia centrale nell’assetto italiano quello rappresentato da Arezzo Toscana Orientale.

Ho ambizione, nel silenzio di troppi, ho l’esigenza tutta politica di rappresentare la dignità e la potenzialità della nostra terra, d’interpretare le attese di uno sviluppo all’insegna del personalismo comunitario che, in primis, chiedo alla mia parte, quella dell’Alleanza Democratica, quella che in forme diverse ha reso la Toscana terra di civiltà e di ben essere:

Arezzo e la sua provincia debbono essere parte del Governo regionale della Toscana diffusa!

Non è secondario il ruolo degli uomini, delle donne che manderemo nell’Assemblea Regionale per l’Alleanza Democratica: saranno i migliori, eticamente credibili, professionalmente abili, politicamente capaci!

Fondamentale e strategico il ruolo di un aretino in Giunta regionale della Toscana, un amministratore che risponde alle caratteristiche di cui sopra, esperto e innovatore, pronto a accompagnare e governare lo sviluppo personalista della Toscana Orientale.

Giuseppe Giorgi Vice Presidente Assemblea Provinciale PD Arezzo