Arezzo, 20 settembre 2024 – “Antenna di via Sicilia, c'è ancora tempo per un'ordinanza del Sindaco.” La Nota del consigliere comunale Michele Menchetti.

“Perché non valutare la possibilità di emettere un'ordinanza del Sindaco sull'esempio di altri comuni come quello di Cassano Ionio?

Oltre al procedimento di autotutela, a mio avviso una toppa peggio del buco visto che si poteva e si doveva intervenire prima che l'impianto fosse posizionato, qualcosa che un’amministrazione locale può fare c’è, infatti per esempio lo scorso gennaio 2023 a Cassano Ionio (CS) il Sindaco ha emesso un’ordinanza per bloccare i lavori per la realizzazione di un’antenna 5G alta 40 metri circa per motivi di ordine pubblico e di pubblica incolumità, andando ad abbracciare la protesta dei residenti di quella zona. Egli si è anche dichiarato particolarmente allarmato per le emissioni elettromagnetiche e i rischi per la salute pubblica, oltre che per il danno ambientale e paesaggistico, eventualmente procurati da quella infrastruttura. Per tali motivazioni ha perciò richiesto serie verifiche medico sanitarie, in modo da scongiurare qualsiasi problematica, per la tutela dell’ordine e della sicurezza dell’intera cittadinanza.

Quindi se l'antenna di via Sicilia non è ancora funzionante, il Sindaco di Arezzo potrebbe ricoprire - se davvero lo volesse - un ruolo fondamentale nell'interesse della salute e per la serenità dei residenti in via Sicilia, intervenendo con un'ordinanza, come peraltro gli ho suggerito con tre interrogazioni sull’argomento.

Ricordo che il primo cittadino è il responsabile della salute pubblica dei suoi cittadini: per favore, qualcuno a lui vicino glielo ricordi.”