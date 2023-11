Volley - serie d. Bottegone ’sbanda’ ma poi rimonta. Vanno al tappeto Buggiano e Delfino

Bottegone in rimonta e di misura, 3-2 (14-25, 22-25, 25-13, 25-17, 15-7) a Lucca contro la Pantera, AM Flora Buggiano flop (3-0; 10, 12, 16) al Pala Spadoni col San Miniato delle ex nel girone B di serie D femminile; Aglianese coraggiosa, ma sconfitta 3-0 (22, 24, 21) davanti al pubblico amico con l’Oasi Viareggio nel raggruppamento C di D femminile; prima amara del Delfino (3-0; 26, 18, 20) in casa contro Rosignano in D maschile. È stato questo il responso della sesta giornata di D donne e della seconda di D uomini. "Gara giocata malissimo nei primi due set, poi ripresa", il commento del diesse di Bottegone Luigi Speciale, cui si aggiunge "la sosta e gli allenamenti persi causa alluvione ci hanno tolto un po’ di smalto e ritmo" del "guru" Athos Querci. Un passo indietro per l’AM Flora di patron Leandro Landi, mentre il direttore sportivo pesciatino Valentina Maltagliati giudica la prova dei suoi così. "Rosignano è una squadra più dotata fisicamente della nostra e ha dimostrato di avere un gioco più rodato e d’esperienza. Da parte nostra, da apprezzare l’atteggiamento in campo. Siamo fiduciosi". Bottegone quarto a 12 e Buggiano penultimo a 3 nel girone B; Aglianese ultima a 0 nel "C".

G.B.