Volley - serie D. Bottegone ospita Porcari. Sfida salvezza per Buggiano

Sabato a tutto volley per i campionati di serie D. Per la 7a di D femminile, girone B, sono in programma dalle 18, alla palestra Martin Luther King di Bottegone, Progetto Volley – Porcari e, a Empoli, Scotti 2.0 Toyota – AM Flora Buggiano di Alessandra Pellegrini, in settimana promossa capo coach al posto del dimissionario Luca Barboni; nel girone C, dalle 18 a Livorno, in campo Tomei e la seconda squadra del Volley Aglianese. Per la 3a di D maschile, dalle 21 a Calci match fra Vbc e Delfino Pescia. "Tutto regolare, squadra al completo", fanno sapere da casa-Bottegone. "Affronteremo l’Empoli dell’ex Fabio Bonistalli: una sfida-salvezza, che vogliamo fare nostra", l’input dell’ambiente borghigiano. "Finalmente stiamo recuperando tutte e ci stiamo allenando bene. Il morale è buono dopo i successi nell’U18. Ci aspetta un altro impegno difficile", le parole del trainer aglianese Luca Lazzarini. "Essendo neo promossa, la nostra compagine deve scalciare per rimanere in categoria, soprattutto considerando i tanti giovani che abbiamo, con nessuna esperienza in questa serie", chiosa il diesse di Pescia, Maltagliati.