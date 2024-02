Volley - Serie C. Quarta vittoria di fila per il Delfino Pescia

La grande rimonta alle posizioni di vertice? Staremo a vedere. Intanto, la Pallavolo Delfino Pescia inizia il girone di ritorno con il piede giusto, battendo 3-1 (25-17, 25-14, 24-26, 25-23) la Robur Massa, nel raggruppamento C del campionato femminile di serie C. Un successo che consente alle pallavoliste pesciatine di issarsi al quarto posto della classifica con 19 punti, alle spalle del travolgente Porcari, capolista a 30, di Livorno 23 e Casciavola 20. Ma attenzione, non è tutto oro quello che luccica, almeno ad ascoltare le parole della dirigente Valentina Maltagliati. Una donna di sport, che non è abituata a mandarle a dire. "È stata una gara strana, come spesso succede quando il divario tecnico è notevole. Nei primi due set, ma anche sino a metà del terzo, abbiamo giocato bene; poi, non sappiamo bene perché, è venuta meno la tensione: fatto sta che ci siamo fatte ‘pollare’. Eravamo 24-20, siamo riuscite a soccombere 26-24. Da lì si sono innescate alcune dinamiche: nervosismo, ansia, le rivali che paiono fortissime. Nel quarto parziale siamo ripartite molto forte, ma abbiamo rischiato sul 24-21. Alla fine l’abbiamo sfangata. Bene per i primi due set e mezzo, poi ci siamo un po’ spente. Comunque è la quarta vittoria di fila e dà morale".

Gianluca Barni