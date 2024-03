Volley - Serie C. Blu Volley all’ultimo respiro. Acque agitate ad Agliana

Fine settimana soffertissimo per le squadre pistoiesi di serie C. Il 7° turno di ritorno del girone B di C femminile ha visto il successo di misura, 3-2 (25-16, 20-25, 20-25, 25-16, 15-11), del Blu Volley Quarrata sul Volley Club Le Signe e le pesanti sconfitte del Volley Aglianese a Empoli (3-0; 24, 18, 15) e del Montebianco Volley Pieve a Nievole a Castelfiorentino (3-0; 21, 8, 12). Blu Volley quarto in classifica con 34 punti, alle spalle di Castelfiorentino 43, Empoli 38 e Le Signe 35, Pieve a Nievole e Aglianese rispettivamente quart’ultima e terz’ultima a 15. Si rincorrono le voci (peraltro non confermate da ambienti societari) di un cambio-panchina ad Agliana, ove rischia l’allenatore pratese Marco Targioni. Nell’8a giornata di ritorno del girone C di C donne, la Pallavolo Delfino Pescia è andata a un passo dall’impresa: ha perso al tie-break in casa, 3-2 (25-21, 23-25, 25-14, 18-25, 18-16), con la capolista Mcdonal’s Porcari. Pescia occupa la quarta posizione della graduatoria con 32 punti, dietro a Porcari 46, Casciavola e Livorno 34. Nel 7° turno di ritorno del girone B di C maschile, la Zona Mazzoni Pistoia è stata battuta davanti al proprio pubblico dal fanalino di coda Vintage Prato, che sin qui non aveva conquistato punti: 3-2 (25-23, 20-25, 17-25, 25-22, 15-12). Un k.o. tremendo: i biancorossi restano penultimi, salendo a 8 punti.

G.B.