Volley - Serie B2. Una "mission impossible» per La Fenice a Perugia

Missione impossibile. Sulla carta non pare il turno giusto, l’ottavo d’andata del girone G del campionato femminile di serie B2 nazionale, per poter fare uscire il Pistoia Volley La Fenice dalla crisi. La squadra allenata da Cristiano Testi, la cui panchina sta iniziando a traballare, è quart’ultima in graduatoria con appena 5 punti, distante undici lunghezze dalla Tmm Torneria Of Occhiali San Feliciano (Perugia), terza della classe. Si giocherà questo pomeriggio, con inizio alle 18 al palazzetto dello sport Magione, in Umbria. Da casa pistoiese fanno sapere che si sta provando a recuperare il libero titolare Bini, che ha accusato un guaio muscolare a una gamba. "Per il resto – ci dicono – il gruppo sarà al completo". Ci si affida al fatto che, sinora, la formazione ha reso meglio lontano dalla palestra Anna Frank, ove ha ottenuto due vittorie di misura. Certo, l’ultima gara interna, persa anch’essa di misura contro Calenzano, potrebbe aver lasciato qualche strascico. Più di un osservatore non ha gradito che il coach pisano abbia iniziato il quarto set con il sestetto che aveva perso il terzo, non tornando a puntare sulla compagine che aveva vinto i primi due parziali. Vedremo, dunque, se la squadra è più forte di tutto.

Gianluca Barni