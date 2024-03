Volley - Serie B2. La Fenice adesso è un rullo. Anche Calenzano si arrende

Grande rimonta o sprint tardivo? Fatto sta che il Pistoia Volley La Fenice ha iniziato a vincere e non si ferma più: la cura-Bertini (Vittorio, il terzo coach stagionale) sta iniziando a dare i suoi frutti e la salvezza, impresa ancora difficilissima (a 6 lunghezze di distanza con 6 giornate di regular season ancora da disputare e 18 punti in palio), non è più una chimera. Stavolta la squadra fuxiablu ha espugnato il campo dell’Emmegel Calenzano, una rivale diretta, per 3-1 (18-25, 25-20, 25-22, 25-22). Il tecnico ha schierato per tutti e quattro i set Betti al palleggio, Cicchitelli opposta, Lopez e Massaro centrali, Mazza e Mantellassi schiacciatrici e Bini libero. Tabellino: Lopez 18, Mazza 6, Massaro 14, Bini 0, Cicchitelli 23, Guarducci 0, Betti 0, Mantellassi 10, n.e. Biagi, Sperati, Gaggioli, Gualtierotti. "È stata una sfida molto tesa, accesa, vibrante. Le ragazze sono state bravissime a interpretarla nel migliore dei modi, a partire dal secondo set, mentre nel primo una partenza fin troppo favorevole ci ho fatto credere che potevamo fare a meno di una grande attenzione difensiva. Hanno funzionato egregiamente muro e battuta, mentre in attacco siamo stati più altalenanti. Tutti hanno dato un grande contributo; ottima la prestazione di Mantellassi a muro", ha commentato con soddisfazione il tecnico.

Gianluca Barni